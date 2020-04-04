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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88880 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101142 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103277 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Украинские военные получили модернизированные вертолеты

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Командованию Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины передали три модернизированные вертолеты Ми-8 МТВ-1. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" (ГП "Авиакон"), входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром", передало командованию Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины три модернизированные вертолеты Ми-8 МТВ-1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что техника предназначена для украинских военнослужащих, выполняющих задачи в рамках миротворческой миссии ООН в одной из стран Африки.

"Несмотря на меры карантина," Авиакон" своевременно выполняет свои обязательства и обеспечивает поддержку летной годности техники государственной авиации. Особенно это касается техники для наших миротворцев, ведь от их работы зависит репутация Украины на международном уровне. Теперь, с модернизированными вертолетами, вовремя произойдет ротация личного состава и техники 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН", - сообщил директор предприятия Игорь Марченко.

Напомним, Объединенные силы на Донбассе получили костюмы биозащиты.

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