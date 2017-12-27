Пограничники готовы были задержать Януковича на аэродроме "Бельбек" в феврале 2014 года - Мамчур

"Мы находились тогда на круглосуточном дежурстве и никаких попыток приземлиться этого вертолета (вертолет Augusta, на котором из Киева бежал Янукович - ред ..) на аэродроме "Бельбек" не было. Но по информации пограничников, которые находились на территории гражданского сектора аэропорта "Бельбек", она поступала, для того, чтобы его при случае задержать. Но он так и не появился на аэродроме "Бельбек", - сказал Мамчур.

Напомним, как заявлял Воронченко, спецподразделение СБУ "Альфа" был готов разблокировать здание Верховной Рады АР Крым в 2014 году. Кроме того, по его словам, в ноября 2013 года Российская Федерация в Крыму начала накапливать материальные ресурсы и личный состав войск для дальнейшей оккупации полуострова.

Как сообщал УНН, 27 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.