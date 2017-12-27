Прикордонники готові були затримати Януковича на аеродромі “Бельбек” у лютому 2014 року - Мамчур
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прикордонники готові були затримати екс-президента України Віктора Януковича на кримському аеродромі “Бельбек” у лютому 2014 року. Про це сьогодні під час допиту в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента Вітора Януковича у державній зраді свідок — колишній командувач В/ч А-4515, Юлій Мамчур, який на той час служив на аеродромі “Бельбек”, передає кореспондент УНН.
“Ми знаходилися тоді на цілодобовому чергуванні і ніяких спроб приземлитися цього вертольота (вертоліт Augusta, на якому з Києва тікав Янукович — ред..) на аеродромі “Бельбек” не було. Але за інформацією прикордонників, які знаходилися на території цивільного сектору аеропорту “Бельбек”, вона надходила, для того щоб його при нагоді затримати. Але він так і не з'явився на аеродромі “Бельбек”, — сказав Мамчур.
Нагадаємо, як заявляв Воронченко, спецпідрозділ СБУ “Альфа” був готовий розблокувати будівлю Верховної Ради АР Крим у 2014 році. Крім того, за його словами, у листопаді 2013 року Російська Федерація в Криму почала накопичувати матеріальні ресурси та особовий склад військ для подальшої окупації півострова.
Як повідомляв УНН, 27 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.