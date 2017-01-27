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Пограничники дважды предотвратили незаконный вывоз детей за границу

Пограничники дважды предотвратили незаконный вывоз детей за границу

Киев • УНН

 • 8880 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Пограничники выявили у двух гражданок Украины поддельные доверенности на вывоз детей за границу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Гражданку Украины, которая намеревалась вывезти ребенка по поддельной доверенности от отца остановили в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда.

Во время проверки документов женщины, которая направлялась на временно неконтролируемую территорию с ребенком 2015 года рождения сотрудники Госпогранслужбы установили, что доверенность от отца поддельная. Кроме того, за беспрепятственный пропуск и непривлечение к уголовной ответственности указанная гражданка предложила пограничному наряду неправомерную выгоду в виде 300 гривен. Об этом факте пограничники проинформировали представителей Нацполиции.

Еще одну гражданку, которая также направлялась с ребенком 2005 года рождения по поддельной доверенности, пограничники остановили в аэропорту "Львов" В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что доверенность была выдана с нарушением установленных правил, поскольку отец на момент выдачи находился за границей. Указанную гражданку пограничники не пропустили через границу и проинформировали о даном факте представителей Нацполиции.

В целом только с начала года из-за недействительных документов на въезд и выезд из Украины пограничники не пропустили более 220 детей.

Напомним, как сообщал УНН, Украинка хотела вывезти в Румынию двух детей.

 

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