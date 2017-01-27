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Прикордонники двічі запобігли незаконному вивезенню дітей закордон

Прикордонники двічі запобігли незаконному вивезенню дітей закордон

Київ • УНН

 • 8880 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Прикордонники виявили у двох громадянок України підроблені доручення на вивезення дітей за кордон. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Громадянку України, яка мала намір вивезти дитину по підробленому дорученню від батька зупинили у контрольному пункті в’їзду-виїзду “Мар’янка” прикордонники Краматорського загону.

Під час перевірки документів жінки, яка прямувала на тимчасово неконтрольовану територію з дитиною 2015 року народження співробітники Держприкордонслужби встановили, що доручення від батька є підробленим. Крім того, за безперешкодний пропуск та непритягнення до кримінальної відповідальності зазначена громадянка запропонувала прикордонному наряду неправомірну вигоду у вигляді 300 гривень. Про цей факт прикордонники проінформували представників Нацполіції.

Ще одну громадянку, яка також прямувала з дитиною 2005 року народження по підробленому дорученню, прикордонники зупинили в аеропорту “Львів”. В ході з’ясування обставин стало відомо, що доручення було видано з порушенням встановлених правил, оскільки батько на момент видачі знаходився за кордоном. Зазначену громадянку прикордонники не пропустили через кордон та проінформували представників Нацполіції.

Загалом тільки з початку року через недійсні документи на в’їзд та на виїзд з України прикордонниками не пропущено понад 220 дітей.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, українка хотіла незаконно вивезти до Румунії двох дітей.

 

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