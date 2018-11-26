Пограничная служба Украины предложила ограничить въезд в страну отдельных категорий россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Пограничная служба Украины из-за возможного введения в стране военного положения может ввести запрет на въезд в страну для некоторых категорий россиян. Об этом в понедельник на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, информирует УНН.
“Исходя из обстановки, планируем перейти на усиленный режим охраны и обороны границы, — сказал он. — Что касается пунктов пропуска, то для граждан Украины никаких ограничений не будет. Предлагаю для определенных категорий граждан РФ ограничить въезд на территорию Украины”. При этом глава ведомства не стал уточнять, кого могут коснуться ограничительные меры.
Поддержанную Президентом Украины инициативу о введении в стране военного положения сроком на 60 суток из-за ситуации в Керченском проливе в ночь на понедельник озвучил секретарь СНБО Александр Турчинов.
Напоминаем, украинская полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Об этом во время заседания СНБО заявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.