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Прикордонна служба України запропонувала обмежити в'їзд в країну окремих категорій росіян

Прикордонна служба України запропонувала обмежити в'їзд в країну окремих категорій росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Прикордонна служба України через можливе введення в країні воєнного стану може ввести заборону на в’їзд в країну для деяких категорій росіян. Про це в понеділок на засіданні Ради національної безпеки і оборони заявив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, інформує УНН.

“Виходячи з обстановки, плануємо перейти на посилений режим охорони і оборони кордону, — сказав він. — Що стосується пунктів пропуску, то для громадян України ніяких обмежень не буде. Пропоную для певних категорій громадян РФ обмежити в’їзд на територію України”. При цьому глава відомства не став уточнювати, кого можуть торкнутися обмежувальні заходи.

Підтриману президентом України ініціативу про введення в країні військового стану строком на 60 діб через ситуацію в Керченській протоці в ніч на понеділок озвучив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Нагадуємо, українська поліція переходить на посилений варіант несення служби. Про це під час засідання РНБО заявив керівник Національної поліції України Сергій Князєв.

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