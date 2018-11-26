Прикордонна служба України запропонувала обмежити в'їзд в країну окремих категорій росіян

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Прикордонна служба України через можливе введення в країні воєнного стану може ввести заборону на в’їзд в країну для деяких категорій росіян. Про це в понеділок на засіданні Ради національної безпеки і оборони заявив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, інформує УНН.