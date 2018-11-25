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Князєв: поліція переходить на посилений варіант несення служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українська поліція переходить на посилений варіант несення служби. Про це під час засідання РНБО заявив керівник Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.

“Поліція переходить на посилений варіант несення служби. Зараз спільно з Нацгвардією забезпечуємо охорону консульських установ та посольств. Масових заворушень поки що немає і забезпечимо, щоб їх не було в Україні на весь період даної ситуації”, — повідомив С.Князєв.

Крім того, правоохоронець додав, що вже підготовлений та затверджений план забезпечення порядку на час воєнного стану.

Як повідомляв УНН, ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні.

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