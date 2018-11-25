Князев: полиция переходит на усиленный вариант несения службы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинская полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Об этом во время заседания СНБО заявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
“Полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Сейчас совместно с Нацгвардией обеспечиваем охрану консульских учреждений и посольств. Массовых беспорядков пока нет и обеспечим, чтобы их не было в Украине на весь период данной ситуации”, — сообщил С.Князев.
Кроме того, милиционер добавил, что уже подготовлен и утвержден план обеспечения порядка на время военного положения.
Как сообщал УНН, ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании.