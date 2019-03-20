Прихожанин храма украл мобильный телефон у священника
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Тернопольской области мужчина во время богослужения украл мобильный телефон священника, который не раз помогал тому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
"О пропаже мобильного телефона работникам бережанской полиции сообщил сам пострадавший, местный священнослужитель. Мужчина отметил, что оставил телефон в ризнице перед началом литургии. Именно туда и наведался вор", - сказано в сообщении.
В полиции отметили, что лицо вора уже установлено - им оказался 42-летний житель райцентра.
"Мужчина безработный, в церковь наведывался часто, да и священник неоднократно помогал прихожанину с продуктами и даже деньгами", - рассказали в ведомстве.
При этом, человек украл у священника телефон во время богослужения.
"Уже во время богослужения зашел незаметно в подсобное помещение и забрал мобильный. Задумал подзаработать в легкий способ, поэтому когда на мобильный позвонили, чтобы установить его местонахождение, решил выручить деньги за его возвращение. Однако говорить пришлось уже с работниками полиции", - отметили в ГУНП.
В содеянном мужчина сознался.
По факту кражи открыто уголовное производство.
Напомним, в 2018 году полиция не раскрыла более 8 тыс. магазинных краж.