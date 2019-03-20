Прихожанин храму вкрав мобільний телефон у священика
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Тернопільській області чоловік під час богослужіння вкрав мобільний телефон священика, який не один раз допомагав тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
"Про пропажу мобільного телефону працівникам бережанської поліції повідомив сам потерпілий, місцевий священнослужитель. Чоловік зазначив, що залишив телефон у ризниці перед початком літургії. Саме туди і навідався злодій", - сказано у повідомленні.
У поліції зазначили, що особа крадія вже встановлена - ним виявився 42-річний мешканець райцентру.
"Чоловік безробітний, до церкви навідувався часто, та й священик неодноразово допомагав прихожанину з харчами та навіть грошима", - розповіли у відомстві.
При цьому, чоловік вкрав у священика телефон під час богослужіння.
"Вже під час богослужіння зайшов непомітно до підсобного приміщення та забрав мобільний. Задумав підзаробити у легкий спосіб, то ж коли на мобільний подзвонили, аби встановити його місцезнаходження, вирішив вторгувати гроші за його повернення. Однак розмовляти довелося вже з працівниками поліції", - зазначили у ГУНП.
У скоєному чоловік зізнався.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, у 2018 році поліція не розкрила понад 8 тис. магазинних крадіжок.