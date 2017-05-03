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Данные о российских активах семейного бизнеса С.Рыбалки не афишировалась со стороны РФ из-за выполнения определенных обязательств - Т.Чорновил

Киев • УНН

 • 18841 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Проверкой информации относительно активов семейного бизнеса нардепа Сергея Рыбалки в РФ должны заниматься Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины. Ведь, поскольку политик указанную информацию скрывал, то в этом вопросе, однозначно, имеется криминальная составляющая. Об этом в комментарии УНН сказал политический эксперт, депутат предыдущих созывов Тарас Чорновил, комментируя обнаружен журналистами снековый завод в Липецке, что через оффшоры якобы связан с бизнесом семьи нардепа от Радикальной партии С.Рыбалки.

Данные о российских активах семейного бизнеса С.Рыбалки не афишировалась со стороны РФ из-за выполнения определенных обязательств - Т.Чорновил

По его словам, "радикалы" постоянно поднимают много "антироссийского шума", но при этом "сами сотрудничают с агрессором".

"Хочу привести пример шума - крика вокруг фабрики П.Порошенко в Липецке. А проблема состояла в том, что фабрика с начала боевых действий взята под арест, и ее невозможно было продать, но был вариант подарить России и таким образом закрыть. Вот сейчас что-то подобное и происходит, но тогда все кричали о фабрике П.Порошенко как могли, и Радикальная партия кричала больше всех. В тот самый момент, у радикалов такая ​​же проблема", - сказал Т.Чорновил.

Кроме того, он отметил, что поскольку С.Рыбалка скрывает российские активы своего семейного бизнеса и не отражает их в электронной декларации, то, однозначно, есть криминальная составляющая.

"Существует и другой нюанс - и здесь уже есть прямой криминал. О фабрике того же Порошенко в Липецке мы знали с самого начала, и это не было ни для кого секретом, она была во всех его декларациях и официально числилась за ним. Законодательство Украины очень жестко требует, чтобы все активы, которые человек имеет, были задекларированы. Но если ты прячешь свои бизнес-активы - это уже уголовный состав преступления", - сказал эксперт.

Кроме того, Т.Чорновил не исключил, что скрывать бизнес-активы в РФ нардеп С.Рыбалка мог при поддержке российских спецслужб.

"Более того, если он действует в стране, которая является агрессором, и это скрывалось, а это не могло скрываться в случае, если бы в этом не были заинтересованы российские спецслужбы, то уже появляются подозрения в факте государственной измены", - сказал Т.Чорновил.

Также эксперт отметил, что нардеп С.Рыбалка является председателем банковского комитета ВР и деятельность связанного с ним бизнеса в РФ является прямым конфликтом интересов.

"Поэтому, казалось бы Радикальная фракция, которая поднимает очень много антироссийского шума, показухи много, все члены фракции много кричали и у одного из членов фракции бизнес в России, то казалось, что могло бы быть проще, чем сделать две вещи: во-первых, как это было с П.Порошенко - арестовать этот бизнес и не давать возможности ему нормально работать.

А второй вариант - если он скрывает свой бизнес в России, то его нужно засветить по полной через любые средства массовой информации. Российская сторона молчала же, и тихонько это скрывала, а значит это было взаимовыгодно. Значит, выполнялись какие-то обязательства в Украине", - сказал он.

Т.Чорновил отметил, что этим делом обязательно должны заняться НАБУ и СБУ.

"Кроме НАБУ, которое должно разобраться с сокрытием бизнес-активов человека, который, кстати, завязан на финансовую сферу своего комитета, председатель финансового комитета, то извините, это же прямой конфликт интересов. Но, безусловно, должна заниматься и СБУ. Потому что, поскольку Россия давала нормально развиваться этому бизнесу и не освещала информацию о нем, то, наверное, там были какие-то встречные шаги. То есть, я думаю, что это дело нужно расследовать, как минимум по двум статьям", - резюмировал эксперт.

Напомним, у спонсора "Радикальной партии" C.Рыбалки журналисты обнаружили завод в Липецке.

Как сообщал УНН, председатель САП заявил о необходимости проверки информации о семейном бизнесе нардепа С.Рыбалки в РФ.

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