Дані про російські активи родинного бізнесу С.Рибалки не афішувалася з боку РФ за виконання певних зобов’язань - Т.Чорновіл

За його словами, “радикали” постійно здіймають багато “антиросійського шуму”, але при цьому “самі співпрацюють з агресором”.

“Хочу навести приклад шуму - крику навколо фабрики П.Порошенка у Липецьку. А проблема зводилася до того, що фабрика з початку бойових дій взята під арешт, і її неможливо було продати, але був варіант подарувати Росії і таким чином закрити. От зараз щось подібне і відбувається, але тоді всі кричали про фабрику П.Порошенка як могли, і Радикальна партія кричала найбільше. В той самий момент, радикали мають таку саму проблему”, — сказав Т.Чорновіл.

Окрім того, він зазначив, що оскільки С.Рибалка приховує російські активи свого сімейного бізнесу і не відображає їх в електронній декларації, то тут, однозначно, є кримінальна складова.

“Існує й інший нюанс — і тут уже є прямий кримінал. Про фабрику того ж самого П.Порошенка у Липецьку ми знали з самого початку, і це не було ні для кого секретом, вона була у всіх його деклараціях і офіційно числилася за ним. Законодавство України дуже жорстко вимагає, щоб всі активи, які людина має, були задекларовані. Але якщо ти ховаєш свої бізнес-активи — це вже кримінальний склад злочину”, — сказав експерт.

Окрім того, Т.Чорновіл не виключив, що приховувати бізнес-активи в РФ нардеп С. Рибалка міг за підтримки російських спецслужб.

“Більш того, якщо він діє у країні, яка є агресором, і це приховувалося, а це не могло приховуватися у випадку, якби у цьому не були зацікавлені російські спецслужби, то вже з’являються підозри у факті державної зради”, — сказав Т.Чорновіл.

Також експерт зазначив, що нардеп С.Рибалка є головою банківського комітету ВР і діяльність пов’язаного із ним бізнесу в РФ є прямим конфліктом інтересів.

“Тому, здавалося б Радикальна фракція, яка піднімає дуже багато антиросійського шуму, показухи багато, всі члени фракції багато кричали і в одного з членів фракції є бізнес в Росії, то здавалося, що могло б бути простіше, аніж зробити дві речі: по-перше, як це було з П.Порошенком — заарештувати цей бізнес і не давати можливості йому нормально працювати.

А другий варіант — якщо він приховує свій бізнес у Росії, то його потрібно засвітити по повній через будь-які засоби масової інформації. Російська сторона мовчала ж, і тихенько це приховувала, а значить це було взаємовигідно. Значить, виконувалися якісь забов’язання в Україні”, — сказав він.

Т.Чорновіл наголосив, що цією справою обов’язково має зайнятися НАБУ та СБУ.

“Окрім НАБУ, яке має розібратися з приховуванням бізнес-активів людини, яка, до речі, зав’язана на фінансову сферу свого комітету, голова фінансового комітету, то вибачте, це ж прямий конфлікт інтересів. Але, безперечно, має займатися і СБУ. Тому що, оскільки Росія давала нормально розвиватися цьому бізнесу і не висвітлювала інформації про нього, то, напевне, там були якісь зустрічні кроки. Тобто, я думаю, що цю справу потрібно розслідувати, як мінімум по двох статтях”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, у спонсора “Радикальної партії” C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку.

Як повідомляв УНН, голова САП заявив про необхідність перевірки інформації щодо родинного бізнесу нардепа С.Рибалки у РФ.