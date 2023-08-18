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В Киеве будут судить директора белорусской нефтегазовой компании

В Киеве будут судить директора белорусской нефтегазовой компании

Киев • УНН

 • 825539 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Киеве будут судить директора белорусской нефтегазовой компании, который скрыл налогов на 60 млн гривен Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Цитата

“По данным следствия, на территории Украины функционирует белорусское предприятие, которое предоставляет услуги в сфере добычи нефти и природного газа. Следствие установило, что период 2017-2020 года подконтрольное подозреваемому общество перечислило на счета „белоруснефти“ более 400 млн грн за аренду оборудования. Доподлинно зная о том, что эти средства должны облагаться 15% ставке налога на прибыль иностранных юридических лиц, директор предприятия отмечал в официальных документах заведомо ложные сведения о суммах налогов, удерживаемых при выплате доходов нерезидентам. В результате указанных действий в государственный бюджет Украины не поступило более 60 млн грн в виде налогов на прибыль иностранных юридических лиц”, — объяснили обвинения в прокуратуре.

Детали

Украинские правоохранители исследовали деятельность белорусской компании, чтобы проверить ее причастность к ведению россией войны в Украине. Следователи выяснили, что конечным владельцем данного предприятия является открытое акционерное общество, которое принадлежит госкомитету по имуществу республики беларусь. И работают белорусские бизнесмены на оборудовании республиканского унитарного предприятия “белоруснефть”.

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В отношении гражданина республики беларусь, который является директором нефтегазовой компании возбудили уголовное производство. Ему вменяют умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Дополнительно

По ходатайству прокуратуры суд арестовал недвижимое и движимое имущество предприятия на общую сумму около 4 млрд грн.

Арестованное имущество и корпоративные права компании вскоре перейдут в управление АРМА.

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