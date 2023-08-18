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У Києві судитимуть директора білоруської нафтогазової компанії

У Києві судитимуть директора білоруської нафтогазової компанії

Київ • УНН

 • 825539 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Києві судитимуть директора білоруської нафтогазової компанії, який приховав податків на 60 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

Цитата

“За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. ...... Слідство встановило, що період 2017-2020 року підконтрольне підозрюваному товариство перерахувало на рахунки „Бєлоруснафта“ понад 400 млн грн за оренду обладнання. Достеменно знаючи про те, що ці кошти повинні обкладатися 15% ставкою податку на прибуток іноземних юридичних осіб, директор підприємства зазначав в офіційних документах завідомо неправдиві відомості щодо сум податків, які утримуються при виплаті прибутків нерезидентам. В результаті вказаних дій до державного бюджету України не надійшло понад 60 млн грн у вигляді податків на прибуток іноземних юридичних осіб”, — пояснили обвинувачення у прокуратурі.

Деталі

Українські правоохоронці досліджували діяльність білоруської компанії аби перевірити її причетність до ведення росією війни в Україні. Слідчі з’ясували, що кінцевим власником даного підприємства є відкрите акціонерне товариство, яке належить держкомітету по майну республіки білорусь. І працюють білоруські бізнесмени на обладнанні республіканського унітарного підприємства “бєлоруснафта”.

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Відносно громадянина республіки білорусь, який є директором нафтогазової компанії порушили кримінальне провадження. Йому закидають умисне ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

Додатково

За клопотанням прокуратури суд арештував нерухоме та рухоме майно підприємства на загальну суму близько 4 млрд грн.

Арештоване майно та корпоративні права компанії незабаром перепадуть в управління АРМА.

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