У Києві судитимуть директора білоруської нафтогазової компанії

Цитата

“За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. ...... Слідство встановило, що період 2017-2020 року підконтрольне підозрюваному товариство перерахувало на рахунки „Бєлоруснафта“ понад 400 млн грн за оренду обладнання. Достеменно знаючи про те, що ці кошти повинні обкладатися 15% ставкою податку на прибуток іноземних юридичних осіб, директор підприємства зазначав в офіційних документах завідомо неправдиві відомості щодо сум податків, які утримуються при виплаті прибутків нерезидентам. В результаті вказаних дій до державного бюджету України не надійшло понад 60 млн грн у вигляді податків на прибуток іноземних юридичних осіб”, — пояснили обвинувачення у прокуратурі.

Деталі

Українські правоохоронці досліджували діяльність білоруської компанії аби перевірити її причетність до ведення росією війни в Україні. Слідчі з’ясували, що кінцевим власником даного підприємства є відкрите акціонерне товариство, яке належить держкомітету по майну республіки білорусь. І працюють білоруські бізнесмени на обладнанні республіканського унітарного підприємства “бєлоруснафта”.

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Відносно громадянина республіки білорусь, який є директором нафтогазової компанії порушили кримінальне провадження. Йому закидають умисне ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

Додатково

За клопотанням прокуратури суд арештував нерухоме та рухоме майно підприємства на загальну суму близько 4 млрд грн.

Арештоване майно та корпоративні права компанії незабаром перепадуть в управління АРМА.