Прибыль Facebook выросла более чем вдвое за 2016 год

Выручка Facebook по итогам четвертого квартала 2016 составила $ 8,81 млрд, что на 51% больше по сравнению с тем же кварталом 2015 года. При этом чистая прибыль компании составила $ 3,57 млрд, что на 128% больше, чем прибыль Facebook в четвертом квартале 2015 года.

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По итогам 2016 выручка компании составила $ 27,64 млрд, а чистая прибыль - $ 10,22 млрд. Таким образом, по сравнению с 2015 годом, чистая прибыль Facebook увеличилась на 177%.

Кроме того, среднее количество пользователей, которые ежедневно заходили в соцсеть в декабре, составило 1,23 млрд человек. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 18%.

Как сообщал УНН, Украина попросила Facebook ввести механизм борьбы с фейковых новостями.