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Україна попросила Facebook запровадити механізм боротьби з фейковими новинами

Україна попросила Facebook запровадити механізм боротьби з фейковими новинами

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністерство інформаційної політики України звернулось до адміністрації Facebook із проханням розробити механізм боротьби з фейковими новинами в українському сегменті мережі. Про це повідомляє прес-служба МІП, передає УНН.

“Ми проаналізували Інтернет-простір, врахувавши запити користувачів, звернулися до керівництва соціальної мережі Facebook із проханням розробити механізм боротьби із фейковими новинами для українців за аналогією до інших країн. У свою чергу, МІП готове сприяти процесу за вказівками адміністрації мережі”, — розповів міністр інформаційної політики України Юрій Стець.

За його словами, соціальна мережа в Україні набирає все більшої популярності серед користувачів, а також є джерелом інформації й для багатьох ЗМІ. Тому українці теж мають право отримувати точну та правдиву інформацію в Facebook.

Так, нещодавно адміністрація Facebook анонсувала запровадження антифейкових механізмів у США та Німеччині. Вони надаватимуть користувачам можливість позначати новини як ненадійні для подальшого їх розгляду спеціалізованою агенцією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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