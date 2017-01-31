Україна попросила Facebook запровадити механізм боротьби з фейковими новинами
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністерство інформаційної політики України звернулось до адміністрації Facebook із проханням розробити механізм боротьби з фейковими новинами в українському сегменті мережі. Про це повідомляє прес-служба МІП, передає УНН.
“Ми проаналізували Інтернет-простір, врахувавши запити користувачів, звернулися до керівництва соціальної мережі Facebook із проханням розробити механізм боротьби із фейковими новинами для українців за аналогією до інших країн. У свою чергу, МІП готове сприяти процесу за вказівками адміністрації мережі”, — розповів міністр інформаційної політики України Юрій Стець.
За його словами, соціальна мережа в Україні набирає все більшої популярності серед користувачів, а також є джерелом інформації й для багатьох ЗМІ. Тому українці теж мають право отримувати точну та правдиву інформацію в Facebook.
Так, нещодавно адміністрація Facebook анонсувала запровадження антифейкових механізмів у США та Німеччині. Вони надаватимуть користувачам можливість позначати новини як ненадійні для подальшого їх розгляду спеціалізованою агенцією.