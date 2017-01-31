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Украина попросила Facebook ввести механизм борьбы с фейковыми новостями

Украина попросила Facebook ввести механизм борьбы с фейковыми новостями

Киев • УНН

 • 9942 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Министерство информационной политики Украины обратилось к администрации Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями в украинском сегменте сети. Об этом сообщает пресс-служба МИП, передает УНН.

"Мы проанализировали Интернет-пространство, учитывая запросы пользователей, обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии с другими странами. В свою очередь, МИП готово содействовать процессу по указаниям администрации сети ", - рассказал министр информационной политики Украины Юрий Стець.

По его словам, социальная сеть в Украине набирает все большую популярность среди пользователей, а также является источником информации и для многих СМИ. Поэтому украинцы имеют право получать точную и правдивую информацию в Facebook.

Так, недавно администрация Facebook анонсировала введение антифейкових механизмов в США и Германии. Они будут предоставлять пользователям возможность помечать новости как ненадежные для дальнейшего их рассмотрения специализированным агентством.

Украинские Национальные Новости

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