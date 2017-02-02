Прибуток Facebook зріс більш ніж удвічі за 2016 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Компанія Facebook відзвітувала про фінансові показники за минулий квартал і весь 2016 рік. Про це йдеться в звіті компанії, передає УНН.
Виручка Facebook за підсумками четвертого кварталу 2016 року склала $ 8,81 млрд, що на 51% більше в порівнянні з тим же кварталом 2015 року. При цьому чистий прибуток компанії склав $ 3,57 млрд, що на 128% більше, ніж прибуток Facebook в четвертому кварталі 2015 року.
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За підсумками 2016 року виручка компанії склала $ 27,64 млрд, а чистий прибуток — $ 10,22 млрд. Таким чином, в порівнянні з 2015 роком, чистий прибуток Facebook збільшилася на 177%.
Крім того, середня кількість користувачів, які щодня заходили в соцмережу в грудні, становила 1,23 млрд осіб. Зростання в порівнянні з попереднім роком склав 18%.
Як повідомляв УНН, Україна попросила Facebook запровадити механізм боротьби з фейковими новинами.