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Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт – Данилов

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что около одного миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter Данилова.

Детали

"Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество", – написал Данилов.

Он также отметил, что за четыре месяца вместо демилитаризации произошла максимальная милитаризация.

"Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение сил обороны западным оружием и технологиями", – добавил секретарь СНБО.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф ВСУ уничтожили примерно 36 500 оккупантов.

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