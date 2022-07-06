Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт – Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что около одного миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter Данилова.
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"Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество", – написал Данилов.
Он также отметил, что за четыре месяца вместо демилитаризации произошла максимальная милитаризация.
"Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение сил обороны западным оружием и технологиями", – добавил секретарь СНБО.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф ВСУ уничтожили примерно 36 500 оккупантов.