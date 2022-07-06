Приблизно мільйон українців отримують бойовий та військовий досвід – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що приблизно один мільйон українців отримують бойовий та військовий досвід. Про це інформує УНН із посиланням на Twitter Данілова.
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"Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. "План путіна" йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість", – написав Данілов.
Він також зазначив, що за чотири місяці замість демілітаризації відбулася максимальна мілітаризація.
"Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення сил оборони західною зброєю та технологіями", – додав секретар РНБО.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення рф ЗСУ знищили приблизно 36 500 окупантів.