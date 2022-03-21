Примерно 100 человек эвакуировали из Ворзеля в Белогородку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Примерно 100 человек удалось эвакуировать из Ворзеля в Белогородку. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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“Около 100 человек из Ворзеля прибыли до Белогородки. Эвакуированным оказывают первую помощь и перевозят в Киев”, - говорится в сообщении.
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По словам вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук, на сегодня согласовали семь гуманитарных коридоров.