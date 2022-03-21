Примерно 100 человек эвакуировали из Ворзеля в Белогородку

Цитата

“Около 100 человек из Ворзеля прибыли до Белогородки. Эвакуированным оказывают первую помощь и перевозят в Киев”, - говорится в сообщении.

Добавим

По словам вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук, на сегодня согласовали семь гуманитарных коридоров.