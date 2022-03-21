Приблизно 100 людей евакуювали з Ворзеля до Білогородки

Цитата

“Близько 100 людей з Ворзеля прибули до Білогородки. Евакуйованим надають першу допомогу та перевозять до Києва”, - ідеться в повідомленні.

Додамо

За словами віцепрем’єр-міністра України Ірини Верещук, на сьогодні погодили сім гуманітарних коридорів.