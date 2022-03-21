Приблизно 100 людей евакуювали з Ворзеля до Білогородки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Приблизно 100 людей вдалося евакуювати з Ворзеля до Білогородки. Про це написав у своєму Telegram-каналі заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, пише УНН.
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“Близько 100 людей з Ворзеля прибули до Білогородки. Евакуйованим надають першу допомогу та перевозять до Києва”, - ідеться в повідомленні.
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За словами віцепрем’єр-міністра України Ірини Верещук, на сьогодні погодили сім гуманітарних коридорів.