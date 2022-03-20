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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 51923 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 103989 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 137928 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 189144 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 184669 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 178490 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 153046 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117154 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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1 квітня, 07:46 • 109802 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 319956 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Віце-прем’єрка Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів сьогодні

Віце-прем’єрка Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів сьогодні

Київ • УНН

 • 70747 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів на сьогодні, 20 березня, повідомляє УНН. На сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів.

Донецька область:

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Автобуси для маріупольців будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську з 9:30 ранку. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00.

В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту до Запоріжжя. Адреси для дозаправки:
вул.Кабельщиків 132а та Мелітопольське шосе 87б.

Також організовано транспортування із Бердянська до Запоріжжя для маріупольців, які дістануться до Мангуша.

Київська область:

З села Бобрик до Броварів. Місце зборів - Будинок культури на вулиці Шевченка 2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

З села Тарасівка до Броварів. Місце зборів на вул. 9 січня 6. Автобуси для евакуації відправляться з Броварів.

З міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів: вул.Центральна 331.

Харківська область:

З міста Харків будуть відправлені гуманітарні вантажі для міста Вовчанськ та селищ Рогань та Нова Рогань.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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