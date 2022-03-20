Віце-прем’єрка Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів на сьогодні, 20 березня, повідомляє УНН. На сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів.
Донецька область:
З міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Автобуси для маріупольців будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську з 9:30 ранку. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00.
В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту до Запоріжжя. Адреси для дозаправки:
вул.Кабельщиків 132а та Мелітопольське шосе 87б.
Також організовано транспортування із Бердянська до Запоріжжя для маріупольців, які дістануться до Мангуша.
Київська область:
З села Бобрик до Броварів. Місце зборів - Будинок культури на вулиці Шевченка 2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
З села Тарасівка до Броварів. Місце зборів на вул. 9 січня 6. Автобуси для евакуації відправляться з Броварів.
З міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів: вул.Центральна 331.
Харківська область:
З міста Харків будуть відправлені гуманітарні вантажі для міста Вовчанськ та селищ Рогань та Нова Рогань.