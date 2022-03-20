Вице-премьер Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров на сегодня, 20 марта, сообщает УНН. На сегодня согласовано 7 гуманитарных коридоров.
Донецкая область:
Из города Мариуполь в город Запорожье. Автобусы для мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9:30 утра. Отправление в Запорожье планируется в 11:00.
В Бердянске продолжают дозаправлять частные авто мариупольцев, которые движутся по маршруту в Запорожье. Адреса для дозаправки:
вул.Кабельщиків132а и Мелитопольское шоссе 87б.
Также организована транспортировка из Бердянска в Запорожье для мариупольцев, которые доберутся до Мангуша.
Киевская область:
Из села Бобрик до Броваров. Место собрания - Дом культуры на улице Шевченко, 2. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
Из села Тарасовка в Бровары. Место сборов на вул. 9 Января 6. Автобусы для эвакуации отправятся из Броваров.
Из города Бородянка в город Белая Церковь. Место сборов: вул.Центральна331.
Харьковская область:
Из города Харьков будут отправлены гуманитарные грузы для города Волчанск и поселков Рогань и Новая Рогань.