При выборе водки только 12% украинцев ориентируются на цену
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Для подавляющего большинства украинцев главным критерием при выборе водочной продукции является ее качество. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования компании Q&Q Digital, передает УНН.
Так, о важности качества водочной продукции заявили почти треть (27%) опрошенных.
Вторым не менее важным критерием для украинцев является соотношение цены и качества напитка. О нем, как о решающем, заявили 21% респондентов.
Еще 12% указали, что покупают водочную продукцию, ориентируясь преимущественно на приемлемую цену.
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При этом, только 6% опрошенных покупают водку, руководствуясь принципами лидерства того или иного бренда на рынке.
Имидж бренда является важным критерием при выборе продукта только для 8% респондентов.
Социологическое исследование проводилось в больших городах Украины (100 тысяч+). Социологи провели 600 онлайн-интервью с мужчинами в возрасте 21-55 лет, которые покупают и потребляют водку не реже 2-3 раз в месяц.
Как сообщал УНН, покупая водку, украинцы отталкиваются от следующих критериев: "пьется легко", "бренд для удовольствия", "статусный бренд для меня", "я бы посоветовал этот бренд друзьям", "самая мягкая водка", "натуральная водка", "не стыдно поставить на стол", "очень приятный вкус".
Уточним, что среди самых надежных отечественных производителей качественной водки сегодня называют такие ликероводочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").