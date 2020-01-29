При виборі горілки лише 12% українців орієнтуються на ціну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Для переважної більшості українців головним критерієм при виборі горілчаної продукції є її якість. Про це свідчать дані соціологічного дослідження компанії Q&Q Digital, передає УНН.
Так, про важливість якості горілчаної продукції заявили майже третина (27%) опитаних.
Другим не менш важливим критерієм для українців є співвідношення ціни і якості напою. Про нього, як про вирішальний, заявили 21% респондентів.
Ще 12% вказали, що купують горілчану продукцію, орієнтуючись переважно на прийнятну ціну.
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При цьому, лише 6% опитаних купують горілку, керуючись принципами лідерства того чи іншого бренду на ринку.
Імідж бренду є важливим критерієм при виборі продукту тільки для 8% респондентів.
Соціологічне дослідження проводилося у великих містах України (100 тисяч+). Соціологи провели 600 онлайн-інтерв'ю з чоловіками у віці 21-55 років, які купують і споживають горілку не рідше, ніж 2-3 разів на місяць.
Як повідомляв УНН, купуючи горілку, українці відштовхуються від наступних критеріїв: "п'ється легко", "бренд для задоволення", "статусний бренд для мене", "я б порадив цей бренд друзям", "найбільш м'яка горілка", "натуральна горілка" , "не соромно поставити на стіл", "дуже приємний смак".
Уточнимо, що серед найнадійніших вітчизняних виробників якісної горілки сьогодні називають такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" ( ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").