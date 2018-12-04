При Суркисе деньги, выделенные УЕФА на развитие футбола, прятали от клубов - Сафиуллин

"Обычно УФЕА со всеми клубами или с профессиональными футбольными лигами общается только через федерации футбола. У нас - через ФФУ. Вот, на определенном этапе, - я уже не помню, какой это был год, или 2005-й или 2004-й, - но получив определенное письмо, я был президентом ПФЛ, я убедился в том, и не только я, а все работники ПФЛ и клубов, в том, что действует программа солидарности уже более 3-х лет. Напрямую в ПФЛ, минуя федерацию, нам пришло письмо из УЕФА, в котором ко мне, как к президенту ПФЛ, обращались с просьбой отчитаться перед ними, куда были направлены и как освоены средства, выделенные клубам ПФЛ Украины на развитие детского и юношеского футбола за 3 сезона. Примерно 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, в сумме около 2 млн 200 тыс. долл. США. Приходили они в швейцарских франках, и я вам примерно конвертирую эту сумму.

То есть, мы получили письмо, в котором говорится, что три года УЕФА направляли детям, не ПФЛ, а клубам, средства для наших детей. О них мы ничего не знали", - рассказал Сафиуллин.

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По его словам, тогда ситуацию попытались прояснить у Федерации футбола. На тот момент ее возглавлял Григорий Суркис, а вице-президентом был Александр Бандурко.

"Все были в шоке. От нас, говорим честно, деньги просто скрыли. И не от нас - от детей. У нас так сильно, оказывается, был развит детский и юношеский футбол, что детям можно было деньги и не добавлять... И это кто? Это ФФУ, вместо того, чтобы действительно развивать спорт", - уточнил Сафиуллин.

Далее он рассказал, что как раз в этот период ФФУ решила заняться строительством тренировочной базы в Гореничах. Последняя спустя почти 15 лет так и не была построена.

"И под предлогом строительства (базы в Гореничах - ред) ФФУ сказало, что давайте, мол, эти средства (целевые деньги УЕФА) как будто вы перенаправите. Только каким образом они могли туда пойти? Если бы клубы приняли решение о передаче средств. Но такого решения не было. Поэтому всяческими путями стали вести беседы с клубами - и клубы принимают решение, как бы задним числом, якобы передать деньги ФФУ. Далее принимается решение совета Профессиональной футбольной лиги о том, что эти средства как бы на вот эту базу (в Гореничах - ред.) для строительства полей переданы. Сами средства мы так и не получали. И они, как бы, были направлены на строительство в Гореничи", - рассказал Сафиуллин.

Напомним, что база, анонсированная Суркисом, так и не была построена. Сегодня на месте "фантомного" спортивного комплекса - пустырь. А по факту присвоения средств в особо крупных размерах открыто уголовное дело.

В ФФУ после смены президента провели внутреннее расследование по этому поводу. И установили, что Федерации был нанесен убыток в размере 6,5 млн грн. Куда и как целевые средства УЕФА были истрачены бывшим руководством Федерации футбола, еще только предстоит установить.

Уточним, что земля в Гореничах, где Суркис планировал построить тренировочную базу, так и не была передана в пользование ФФУ.