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При Суркісі гроші, виділені УЄФА на розвиток футболу, ховали від клубів - Сафіуллін

При Суркісі гроші, виділені УЄФА на розвиток футболу, ховали від клубів - Сафіуллін

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Цільові кошти, які УЄФА направляла на розвиток футболу в Україні, протягом більше 3-х років "осідали" у ФФУ. Про те, що взагалі було таке фінансування, довгий час клуби навіть не здогадувалися. Дізналися вони про гроші, лише коли в УЄФА почали вимагати фінансовий звіт. Про це у коментарі УНН розповів екс-міністр у справах сім'ї, молоді та спорту України Равіль Сафіуллін.

"Зазвичай УФЕА з усіма клубами або з професійними футбольними лігами спілкується лише через федерації футболу. У нас - через ФФУ. Ось, на певному етапі, - я вже не пам'ятаю, який це був рік, або 2005-й або 2004-й, - але отримавши певний лист, я був президентом ПФЛ, я переконався у тому, і не тільки я, а всі працівники ПФЛ і клубів, у тому, що діє програма солідарності вже більше 3-х років. Безпосередньо у ПФЛ, минаючи федерацію, нам надійшов лист з УЄФА, у якому до мене, як до президента ПФЛ, зверталися з проханням відзвітувати перед ними, куди були направлені і як освоєні кошти, виділені клубам ПФЛ України на розвиток дитячого та юнацького футболу за 3 сезони. Приблизно 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, у сумі близько 2 млн 200 тис. дол. США. Приходили вони у швейцарських франках, і я вам приблизно конвертую цю суму.

Тобто, ми отримали лист, у якому йдеться про те, що три роки УЄФА направляли дітям, не ПФЛ, а клубам, кошти для наших дітей. Про них ми нічого не знали", - розповів Сафіуллін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Гореничах розповіли про земельну ділянку, де Суркіс повинен був побудувати тренувальну базу

За його словами, тоді ситуацію спробували прояснити у Федерації футболу. На той момент її очолював Григорій Суркіс, а віце-президентом був Олександр Бандурко.

"Усі були у шоці. Від нас, говоримо чесно, гроші просто приховали. І не від нас - від дітей. У нас так сильно, виявляється, був розвинений дитячий і юнацький футбол, що дітям можна було гроші і не додавати... І це хто? Це ФФУ, замість того, щоб дійсно розвивати спорт", - уточнив Сафіуллін.

Далі він розповів, що як раз у цей період ФФУ вирішила зайнятися будівництвом тренувальної бази у Гореничах. Остання через майже 15 років так і не була побудована.

"І під приводом будівництва (бази у Гореничах - ред) ФФУ сказало, що давайте, мовляв, ці кошти (цільові гроші УЄФА) ніби ви перенаправили. Тільки яким чином вони могли туди піти? Якби клуби ухвалили рішення про передачу коштів. Але такого рішення не було. Тому всілякими шляхами стали вести бесіди з клубами - і клуби ухвалюють рішення, ніби заднім числом, нібито передати гроші ФФУ. Далі ухвалюється рішення ради Професійної футбольної ліги про те, що ці кошти ніби на ось цю базу (у Гореничах - ред.) для будівництва полів передані. Самі кошти ми так і не отримували. І вони, нібито, були спрямовані на будівництво у Гореничі", - розповів Сафіуллін.

Нагадаємо, що база, анонсована Суркісом, так і не була побудована. Сьогодні на місці "фантомного" спортивного комплексу - пустир. А за фактом привласнення коштів в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу.

У ФФУ після зміни президента провели внутрішнє розслідування з цього приводу. І встановили, що Федерації було завдано збиток обсягом 6,5 млн грн. Куди і як цільові кошти УЄФА були витрачені колишнім керівництвом Федерації футболу, ще тільки належить встановити.

Уточнимо, що земля у Гореничах, де Суркіс планував побудувати тренувальну базу, так і не була передана в користування ФФУ.

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