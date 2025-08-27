$41.400.03
"При Порошенко путин заработал $36 млрд на "Дружбе", а теперь нардеп примазывается к её подрыву" – военный

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Народный депутат Петр Порошенко спекулирует на подрыве украинскими военными магистрального нефтепровода «Дружба» и пытается показать причастность к этой спецоперации.

"При Порошенко путин заработал $36 млрд на "Дружбе", а теперь нардеп примазывается к её подрыву" – военный

При этом политик умалчивает факт, что именно во времена его президентства по этой трубе Путин качал российскую нефть и заработал $36 млрд для дальнейшего вторжения в Украину, - написал военный Даниил Яковлев.

Интересно смотреть, как Петр Порошенко примазывается к удару нашими казаками по кровеносной артерии путина – нефтепроводу "Дружба". Но Петр молчит, что при нем путин по этой же трубе годами качал нефть, готовясь к наступлению на Украину

– написал военный.

Он отметил, что по подсчетам самого Порошенко, после остановки "Дружбы", россия ежедневно теряет около 20 миллионов долларов.

"Выходит, что за 5 лет каденции Петра Алексеевича, согласно же его математике, Путин заработал 36 миллиардов долларов. Представьте размер цифры! Порошенко, который сейчас примазывается к взрывам на "Дружбе", дал заработать путину на перекачке нефти 36 миллиардов долларов и пойти на Украину полномасштабным наступлением", – подчеркнул он.

Кроме того, Яковлев напомнил и о скандальной истории с "трубой Медведчука" – нефтепроводом "Самара – Западное направление". Он привел данные "Зеркала недели", согласно которым, во времена президентства Порошенко этот нефтепровод был фактически отдан путиным Порошенко в обмен на сохранение его завода в оккупированном Крыму. Именно из-за этих обстоятельств против экс-президента открыто и ведется уголовное производство.

"Поэтому, когда Петр Алексеевич в следующий раз попытается спекулировать на Силах обороны, ему стоит вспомнить, как он помог путину подготовить российскую армию к войне против Украины", – резюмировал военный.

Как сообщалось, недавно военные раскритиковали Порошенко за его поучения государству относительно переговоров с россией, напоминая о разворовывании армии, защите русского языка во время его президентства и связях с УПЦ МП.

Лилия Подоляк

