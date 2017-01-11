При мне Россия будет больше уважать США - Д.Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что при его президентстве Россия будет больше уважать США. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН.
"При мне она (Россия - ред.) будет уважать нашу страну больше, чем раньше. У нас могут быть хорошие отношения с Россией, но это может и не получиться", - отметил Д.Трамп.
Кроме того, на вопрос журналистов, каким будет послание Д.Трамп В.Путину в связи с хакерскими атаками, Д.Трамп ответил, что Россия "не должна этого делать и не будет".
Как сообщал УНН, Д.Трамп заявил, что надеется на хорошие отношения с В.Путиным .