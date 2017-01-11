При мені Росія буде більше поважати США – Д.Трамп

"При мені вона (Росія – ред.) буде поважати нашу країну більше, ніж раніше. У нас можуть бути хороші відносини з Росією, але це може і не вийти", - зазначив Д.Трамп.

Крім того, на питання журналістів, яким буде послання Д.Трампа В.Путіну в зв'язку з хакерськими атаками, Д.Трамп відповів, що Росія "не повинна цього робити і не буде".

Як повідомляв УНН, Д.Трамп заявив, що сподівається на гарні відносини з В.Путіним.