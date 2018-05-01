При атаке боевиков ИГ в пригороде Багдада погибли по меньшей мере семь человек

По его информации, вооруженное нападение совершено в Эт-Тармо на севере иракской столицы. Населенный пункт несколько дней назад оказался под контролем экстремистов в результате вооруженных столкновений с силовыми структурами.

На данный момент информация о количестве погибших носит предварительный характер. Как уточняет канал со ссылкой на армейские источники, “жертвами атаки боевиков стало большое число мирных граждан”.

Как сообщал УНН, Дамаск и вооруженная оппозиция договорились о выводе оппозиционных бойцов с Хомса.