При атаке боевиков ИГ в пригороде Багдада погибли по меньшей мере семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. По меньшей мере семь человек погибли, еще девять получили ранения во вторник в пригороде Багдада в результате атаки боевиков террористической группировки “Исламское государство”. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает УНН.
По его информации, вооруженное нападение совершено в Эт-Тармо на севере иракской столицы. Населенный пункт несколько дней назад оказался под контролем экстремистов в результате вооруженных столкновений с силовыми структурами.
На данный момент информация о количестве погибших носит предварительный характер. Как уточняет канал со ссылкой на армейские источники, “жертвами атаки боевиков стало большое число мирных граждан”.
Как сообщал УНН, Дамаск и вооруженная оппозиция договорились о выводе оппозиционных бойцов с Хомса.