При атаці бойовиків ІД в передмісті Багдада загинули щонайменше семеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Щонайменше семеро людей загинули, ще дев’ять отримали поранення у вівторок в передмісті Багдада в результаті атаки бойовиків терористичного угрупування “Ісламська держава”. Про це повідомив телеканал Al Arabiya, передає УНН.
За його інформацією, збройний напад скоєно в Ет-Тармо на півночі іракської столиці. Населений пункт кілька днів тому опинився під контролем екстремістів в результаті збройних зіткнень з силовими структурами.
На даний момент інформація про кількість загиблих носить попередній характер. Як уточнює канал з посиланням на армійські джерела, “жертвами атаки бойовиків стало велике число мирних громадян”.
Як повідомляв УНН, Дамаск і озброєна опозиція домовилися про виведення опозиційних бійців з Хомсу.