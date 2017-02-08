Президенту предложили повысить пенсионный возраст украинцев до 120 лет

"Так как в головах правительства существует проблема прокормить пенсионеров, и проблема поддержания военных действий, предлагаю: повысить пенсионный возраст до 120 лет, а возраст призыва в армию до 100 лет. Это решит проблему постепенного уничтожения народа ", - говорится в тексте петиции.

Автором петиции выступил Виталий Сакун.

Петиция была зарегистрирована 7 февраля и собрала 8 голосов из 25 тыс. необходимых. Для подписания петиции осталось 88 дней.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петра Порошенко призвали уволить всех украинских полицейских, чей вес превышает 95 килограммов .