Президенту запропонували підвищити пенсійний вік українцям до 120 років
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президенту України Петру Порошенку запропонували збільшити пенсійний вік до 120 років, а вік призову до армії до 100 років. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.
“Так як у головах уряду існує проблема прокормити пенсіонерів, та проблема підтримання військових дій, пропоную: підвищити пенсійний вік до 120 років, а вік призову до армії до 100 років. Це вирішить проблему поступового знищення народу”, — йдеться в тексті петиції.
Автором петиції виступив Віталій Сакун.
Петиція була зареєстрована 7 лютого і зібрала 8 голосів із 25 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилося 88 днів.
Як повідомляв УНН, Президента України Петра Порошенка закликали звільнити всіх українських поліцейських, чия вага перевищує 95 кілограмів.