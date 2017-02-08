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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Президенту запропонували підвищити пенсійний вік українцям до 120 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президенту України Петру Порошенку запропонували збільшити пенсійний вік до 120 років, а вік призову до армії до 100 років. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.

Президенту запропонували підвищити пенсійний вік українцям до 120 років

“Так як у головах уряду існує проблема прокормити пенсіонерів, та проблема підтримання військових дій, пропоную: підвищити пенсійний вік до 120 років, а вік призову до армії до 100 років. Це вирішить проблему поступового знищення народу”, — йдеться в тексті петиції.

Автором петиції виступив Віталій Сакун.

Петиція була зареєстрована 7 лютого і зібрала 8 голосів із 25 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилося 88 днів.

Як повідомляв УНН, Президента України Петра Порошенка закликали звільнити всіх українських поліцейських, чия вага перевищує 95 кілограмів.

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