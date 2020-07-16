Президентские выборы в США: Канье Вест подал заявку на регстрацию в кандидаты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Рэпер Канье Вест заполнил форму № 1 Федеральной избирательной комиссии США (Federal Election Commision, FEC), необходимую для регистрации кандидатом для участия в президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные на сайте FEC (Федеральной избирательной комиссии), пишет УНН.
Заявку приняли к рассмотрению 15 июля. Согласно заполненной форме, рэпер будет кандидатом от комитета “Канье 2020”, в качестве партии там заявлена BDY. В интервью Forbes он говорил, что не будет выдвигаться от какой либо партии, а создаст свою собственную.
По словам Канье, она будет называться The Birthday Party (игра слов; словосочетание можно перевести как “партия дня рождения” и как “вечеринка в честь дня рождения”). На вопрос о том, почему он выбрал такое название, рэпер ответил: “потому что, когда мы выиграем, это будет как рождение”.
При этом во вторник, 14 июля, New York Magazine со ссылкой на руководителя компании, которая помогает кандидатам участвовать в голосовании, написал, что Вест отказался баллотироваться.
Отметим, что параллельно — Дональд Трамп сменил главу своей предвыборной кампании.