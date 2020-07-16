Президентські вибори у США: Каньє Вест подав заявку для реєстрації у кандидати

Заявку прийняли до розгляду 15 липня. Згідно заповненої форми, репер буде кандидатом від комітету “Каньє 2020”, в якості партії там заявлена BDY. В інтерв’ю Forbes він говорив, що не висуватиметься від будь-якої партії, а створить свою власну.

За словами Каньє, вона буде називатися The Birthday Party (гра слів; словосполучення можна перевести як “партія дня народження” і як “вечірка на честь дня народження”). На питання про те, чому він вибрав таку назву, репер відповів: “тому що, коли ми виграємо, це буде як народження”.

При цьому у вівторок, 14 липня, New York Magazine з посиланням на керівника компанії, яка допомагає кандидатам брати участь в голосуванні, написав, що Вест відмовився балотуватися.

Відзначимо, що паралельно — Дональд Трамп змінив главу своєї передвиборної кампанії.