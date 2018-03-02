Президентом Армении стал бывший премьер Армен Саркисян
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Армянский парламент 90 голосами "за" и 10 голосами "против" выбрал Армена Саркисяна четвертым президентом Армении, передает УНН со ссылкой на издание ARKA.
Новоизбранный президент должен вступить в должность 9 апреля, после окончания полномочий действующего главы государства Сержа Саргсяна. В тот же день правительство должно подать в отставку. Премьер-министр будет избран правящей партией или правящей коалицией.
Депутаты впервые избирали главу государства, поскольку страна перешла к парламентской форме правления. Всего в голосовании приняли участие 101 из 105 депутатов. Один бюллетень признан недействительным.
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Армен Саркисян имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.
В 1991 году он занимался дипломатической работой и в 1991-1996 гг. занимал должность Временного поверенного в делах Армении, затем - посла Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В 1992-1996 гг. был старшим послом в Европе, послом Армении в Евросоюзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Ватикане, главой миссии Армении в ЕС.
В 1996-1997 гг. занимал пост премьер-министра РА. В 1998-1999 гг. переназначен послом Армении в Соединенном Королевстве и Ватикане.