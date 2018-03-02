Президентом Вірменії став колишній прем'єр Армен Саркісян
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Вірменський парламент 90 голосами "за" і 10 голосами "проти" обрав Армена Саркісяна четвертим президентом Вірменії, передає УНН з посиланням на видання ARKA.
Новообраний президент має вступити на посаду 9 квітня, після закінчення повноважень чинного глави держави Сержа Саргсяна. В той же день уряд має подати у відставку. Прем'єр-міністр буде обраний правлячою партією або правлячою коаліцією.
Депутати вперше обирали главу держави, оскільки країна перейшла до парламентської форми правління. Всього в голосуванні взяло участь 101 з 105 депутатів. Один бюлетень визнаний недійсним.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вірменія анулювала протоколи про нормалізацію відносин з Туреччиною
Армен Саркісян має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посла.
В 1991 він займався дипломатичною роботою і в 1991-1996 рр. займав посаду Тимчасового повіреного у справах Вірменії, потім - посла Вірменії в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії. У 1992-1996 рр. був старшим послом в Європі, послом Вірменії в Євросоюзі, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі, Ватикані, главою місії Вірменії в ЄС.
У 1996-1997 рр. займав посаду прем'єр-міністра РА. У 1998-1999 рр. перепризначений послом Вірменії в Сполученому Королівстві і Ватикані.