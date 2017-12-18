Президентом Чили во второй раз избрали Себастьяна Пиньера
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. По данным центрального избирательного комитета Чили, новым президентом страны стал Себастьян Пиньера, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“После подсчета 99,62% голосов Пиньера набирает 54,57%, его соперник, сенатор-левоцентрист Алехандро Гильиер, — 45,43%”, — говорится в сообщении.
Указано, что он будет возглавлять государство с 2018 по 2022 годы.
В свою очередь, главный соперник новоизбранного президента, признал свое поражение по итогам подсчета голосов во втором туре.
“Хочу поздравить моего соперника Себастьяна Пиньеру, которому я уже позвонил, чтобы поздравить его с победой”, — заявил Гильиер на пресс-конференции в Сантьяго.
Напомним, что Пиньера занимал пост президента страны с 2010 по 2014 годы.
Как сообщал УНН, потомок династии Ганди возглавил оппозиционную партию в Индии.