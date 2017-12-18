Президентом Чилі вдруге обрали Себастьяна Піньєра
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. За даними центрального виборчого комітету Чилі, новим президентом країни став Себастьян Піньєра, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Після підрахунку 99,62% голосів Піньєра набирає 54,57%, його суперник, сенатор-лівоцентрист Алехандро Гільіер, — 45,43%”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що він буде очолювати державу з 2018 по 2022 роки.
У свою чергу, головний суперник новообраного президента, визнав свою поразку за підсумками підрахунку голосів у другому турі.
“Хочу привітати мого суперника Себастьяна Піньєру, якому я вже подзвонив, щоб привітати його з перемогою”, — заявив Гільіер на прес-конференції в Сантьяго.
Нагадаємо, що Піньєра займав пост президента країни з 2010 по 2014 роки.
Як повідомляв УНН, нащадок династії Ганді очолив опозиційну партію в Індії.