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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Президент Словакии разрешила семерым гражданам вступить в ряды ВСУ

Киев • УНН

 • 562113 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила семерым гражданам страны вступить в ряды ВСУ для подавления российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Pravda.

Президент Словакии разрешила семерым гражданам вступить в ряды ВСУ

Цитата

“По состоянию на понедельник, 9 января, президент издала только 26 постановлений, из которых семь разрешают и 19 запрещают службу в иностранной армии. Гражданин может проходить военную службу в вооруженных силах другого государства только с разрешения президента Словацкой Республики”, — рассказал пресс-секретарь президента Словакии Мартин Стрижинец.

Как отмечает издание, хотя желающих помочь защитить Украину от российской агрессии было в разы больше.

Согласно статье 392 Уголовного кодекса Словакии, в случае же, если гражданин самовольно пошел на службу в иностранную армию, он может оказаться за решеткой с лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

Напомним,

Добровольцы из Беларуси, воюющие в Украине против российской армии, заявили о создании Белорусского добровольческого корпуса (“Беларускі дабраахвотніцкі корпус”).

Интернационального легиона, который создали в Украине после полномасштабного вторжения рф, присоединились добровольцы, как минимум, из 55 стран со всех континентов.

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