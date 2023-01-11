Президент Словакии разрешила семерым гражданам вступить в ряды ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила семерым гражданам страны вступить в ряды ВСУ для подавления российской агрессии в Украине.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Pravda.
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“По состоянию на понедельник, 9 января, президент издала только 26 постановлений, из которых семь разрешают и 19 запрещают службу в иностранной армии. Гражданин может проходить военную службу в вооруженных силах другого государства только с разрешения президента Словацкой Республики”, — рассказал пресс-секретарь президента Словакии Мартин Стрижинец.
Как отмечает издание, хотя желающих помочь защитить Украину от российской агрессии было в разы больше.
Согласно статье 392 Уголовного кодекса Словакии, в случае же, если гражданин самовольно пошел на службу в иностранную армию, он может оказаться за решеткой с лишением свободы на срок от двух до восьми лет.
Напомним,
Добровольцы из Беларуси, воюющие в Украине против российской армии, заявили о создании Белорусского добровольческого корпуса (“Беларускі дабраахвотніцкі корпус”).
Интернационального легиона, который создали в Украине после полномасштабного вторжения рф, присоединились добровольцы, как минимум, из 55 стран со всех континентов.