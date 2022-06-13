На боці України воюють добровольці з 55 країн

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"У нас є представники 55 країн з усіх континентів, навіть таких далеких, як Бразилія, Південня Корея, Австралія", – сказав Магру.

Він зазначив, що найбільше в легіоні американців і британців, за ними - поляки та канадійці. Крім того, досить велика кількість бійців із країн Балтії та північних країн, зокрема Фінляндії.

Інтернаціональний легіон входить до складу Збройних сил України і фінансується з оборонного бюджету.

"Це стосується всіх видатків на проживання, зарплати бійців, зброї та амуніції. У нас є додаткові благодійні кошти від приватних донорів, насамперед західних. Зібрані на різних платформах кошти ми витрачаємо виключно на обладнання для наших бійців, яке не входить у стандартний військовий пакет, що видається ЗСУ, і потрібне на полі бою, але не фінансується через державні канали України", – повідомив Магру.

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