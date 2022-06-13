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На стороне Украины воюют добровольцы из 55 стран

На стороне Украины воюют добровольцы из 55 стран

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. К Интернациональному легиону, созданному в Украине после полномасштабного вторжения рф, присоединились добровольцы из 55 стран со всех континентов. Об этом на брифинге заявил спикер Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру, информирует УНН.

Детали

"У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.

Он отметил, что больше всего в легионе американцев и британцев, за ними – поляки и канадцы. Кроме того, достаточно большое количество бойцов из стран Балтии и северных стран, в частности, Финляндии.

Интернациональный легион входит в состав Вооруженных сил Украины и финансируется из оборонного бюджета.

"Это касается всех расходов на проживание, зарплаты бойцов, оружия и амуниции. У нас есть дополнительные благотворительные средства от частных доноров, прежде всего западных. Собранные на разных платформах средства мы тратим исключительно на оборудование для наших бойцов, которое не входит в стандартный военный пакет, который выдают ВСУ и нужен на поле боя, но не финансируется через государственные каналы Украины", – сообщил Магру.

Напомним

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что около 1500 белорусов воюют в Украине против российских оккупантов.

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