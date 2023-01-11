Президентка Словаччини дозволила сімом громадянам вступити до лав ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президентка Словаччини Зузана Чапутова дозволила сімом громадянам країни вступити до лав ЗСУ для придушення російської агресії в Україні.
Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Pravda.
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“Станом на понеділок, 9 січня, президентка видала лише 26 постанов, з яких сім дозволяють і 19 забороняють службу в іноземній армії. Громадянин може проходити військову службу у збройних силах іншої держави лише з дозволу президента Словацької Республіки”, — розповів прессекретар президентки Словаччини Мартін Стрижинець.
Як зазначає видання, хоча охочих допомогти захистити Україну від російської агресії було в рази більше.
Згідно зі статтею 392 Кримінального кодексу Словаччини, у разі ж, якщо громадянин самовільно пішов на службу в іноземну армію, він може опинитися за ґратами з позбавленням волі на строк від двох до восьми років.
Нагадаємо
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