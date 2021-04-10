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Президенты Украины и Турции подписали декларацию после заседания Стратегического совета

Президенты Украины и Турции подписали декларацию после заседания Стратегического совета

Киев  •  УНН

 • 17590 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам своей встречу 10 апреля подписали декларацию. Текст документа обнародовал Офис президента, передает УНН.

Детали

По итогам девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией стороны решили, среди прочего:

1. Активизировать совместные усилия с целью углубления сотрудничества и координации между сторонами в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи.

2. Продолжать сотрудничество в формате “Квадрига” (2+2) на уровне министров и координаторов.

3. Подтвердить безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах.

4. Продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, в частности на деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также территорий в Донецкой и Луганской областях.

5. В этом контексте продолжать поддерживать многосторонние усилия в рамках международных организаций, в частности ООН, Совета Европы и ОБСЕ.

6. Поддержать создание Крымской платформы как нового формата для урегулирования вопроса незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Российской Федерацией.

7. Усилить совместные усилия для улучшения условий проживания украинских граждан, в частности крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину — Крым — вследствие временной оккупации.

8. Координировать усилия в соответствии с международным правом для обеспечения защиты прав человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе и освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, включая крымскими татарами.

9. Поддерживать мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины путем диалога на основе Минских договоренностей, отметить работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и продолжать оказывать максимальную поддержку ее деятельности.

10. Усилить сотрудничество и совместные усилия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях.

11. Принять совместных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию транснациональной организованной преступности, киберпреступности, нелегальной миграции, торговли наркотиками и прекурсорами, оружием и людьми.

12. Обеспечивать быструю обработку запросов об экстрадиции.

13. Подтвердить приверженность дальнейшему усилению сотрудничества в области оборонной промышленности путем завершения текущих и разработки новых совместных проектов.

14. Выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерений получить в ближайшее время План действий относительно членства, и отметить стремление способствовать обеспечению совместимости Вооруженных Сил Украины с вооруженными силами НАТО.

15. Подтвердить поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО.

16. Ускорить работу с целью завершения переговоров по Соглашению о свободной торговле в духе взаимопонимания и конструктивизма.

17. Принять необходимые меры для устранения проблем инвесторов и компаний с каждой стороны и поощрения новых инвестиций.

18. Обеспечить дальнейшее совершенствование пограничного контроля с целью упрощения процедур въезда и улучшение возможностей для путешествий граждан двух государств и поощрения взаимного туризма.

19. Осуществлять поддержку образовательной деятельности Турецкого фонда “Маариф” в Украине.

20. Подтвердить приверженность сотрудничеству и координации усилий с целью сдерживания пандемии COVID-19 и преодоления его последствий для социальной и экономической деятельности.

Что было раньше

10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Турцию.

Главными темами визита станут сотрудничество в оборонной сфере, соглашение о свободной торговле и туризм.

Ожидается, что под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом изложил ему свои взгляды, среди других тем, на так называемый “внутриукраинский кризис”, сообщили в пресс-центре Кремля.

Этой формулировкой российская пропаганда называет агрессию РФ против Украины на оккупированной части Донбасса и пытается показать, что Москва не производит эту агрессию.

Украинские Национальные Новости

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