Президенты Украины и Турции подписали декларацию после заседания Стратегического совета

Детали

По итогам девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией стороны решили, среди прочего:

1. Активизировать совместные усилия с целью углубления сотрудничества и координации между сторонами в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи.

2. Продолжать сотрудничество в формате “Квадрига” (2+2) на уровне министров и координаторов.

3. Подтвердить безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах.

4. Продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, в частности на деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также территорий в Донецкой и Луганской областях.

5. В этом контексте продолжать поддерживать многосторонние усилия в рамках международных организаций, в частности ООН, Совета Европы и ОБСЕ.

6. Поддержать создание Крымской платформы как нового формата для урегулирования вопроса незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Российской Федерацией.

7. Усилить совместные усилия для улучшения условий проживания украинских граждан, в частности крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину — Крым — вследствие временной оккупации.

8. Координировать усилия в соответствии с международным правом для обеспечения защиты прав человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе и освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, включая крымскими татарами.

9. Поддерживать мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины путем диалога на основе Минских договоренностей, отметить работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и продолжать оказывать максимальную поддержку ее деятельности.

10. Усилить сотрудничество и совместные усилия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях.

11. Принять совместных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию транснациональной организованной преступности, киберпреступности, нелегальной миграции, торговли наркотиками и прекурсорами, оружием и людьми.

12. Обеспечивать быструю обработку запросов об экстрадиции.

13. Подтвердить приверженность дальнейшему усилению сотрудничества в области оборонной промышленности путем завершения текущих и разработки новых совместных проектов.

14. Выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерений получить в ближайшее время План действий относительно членства, и отметить стремление способствовать обеспечению совместимости Вооруженных Сил Украины с вооруженными силами НАТО.

15. Подтвердить поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО.

16. Ускорить работу с целью завершения переговоров по Соглашению о свободной торговле в духе взаимопонимания и конструктивизма.

17. Принять необходимые меры для устранения проблем инвесторов и компаний с каждой стороны и поощрения новых инвестиций.

18. Обеспечить дальнейшее совершенствование пограничного контроля с целью упрощения процедур въезда и улучшение возможностей для путешествий граждан двух государств и поощрения взаимного туризма.

19. Осуществлять поддержку образовательной деятельности Турецкого фонда “Маариф” в Украине.

20. Подтвердить приверженность сотрудничеству и координации усилий с целью сдерживания пандемии COVID-19 и преодоления его последствий для социальной и экономической деятельности.