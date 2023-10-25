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Президент Еврокомиссии ответила на обвинения в предвзятости относительно конфликта между Израилем и ХАМАС

Киев • УНН

 • 120072 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на обвинения сотрудников ЕК в предвзятости относительно конфликта между Израилем и ХАМАС, отметила, что ЕС работает ради безопасности граждан "всех вероисповеданий и национальностей". Об этом говорится во внутренней служебной записке, попавшей в распоряжение Euractiv, пишет УНН.

Президент Еврокомиссии ответила на обвинения в предвзятости относительно конфликта между Израилем и ХАМАС

Детали

Фон дер Ляйен прямо не ссылается на полученное ею письмо с жалобой от сотрудников, но заявляет, что хотела бы "поблагодарить коллег, которые поделились своими мыслями и чувствами в связи с этими очень сложными и эмоциональными событиями".

"Трагические события, разворачивающиеся на Ближнем Востоке, вызывают глубокую обеспокоенность и печаль у всех нас. (...) В то же время мы скорбим о гибели всех невинных людей в этом конфликте - представителей всех конфессий и национальностей", - написала она.

Фон дер Ляйен также заявила, что она "готова принять участие в обсуждении и выслушать предложения (сотрудников ЕС - ред.)".

"С самого начала этого кризиса мы круглосуточно работаем над тем, чтобы облегчить страдания всех, кто пострадал от неизбирательных террористических атак", - добавляется в служебной записке.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС работает вместе с международным сообществом, чтобы обеспечить соблюдение международного гуманитарного права". По ее словам, ЕС "удваивает усилия по оказанию экстренной гуманитарной помощи гражданскому населению, пострадавшему от этой войны".

Цель - "способствовать установлению стабильности и прочного мира в регионе на основе решения о двух государствах, подтвержденного недавно Европейским Советом".

Напомним

19 октября Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Вашингтоне поставила права Израиля на самооборону на первое место и не упомянула решение о создании двух государств. После чего около 800 сотрудников Европейской комиссии подписали публичное письмо в знак протеста против того, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен демонстрирует якобы предвзятость в отношении конфликта между Израилем и ХАМАС и приверженность Израилю.

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