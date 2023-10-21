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Politico: близько 800 працівників Єврокомісії розкритикували фон дер Ляєн за заяви щодо конфлікту на Близькому Сході

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Близько 800 співробітників Європейської комісії підписали публічного листа в знак протесту проти того, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн демонструє нібито упередженість щодо конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС та прихильність Ізраїлю. Про це пише Politico, передає УНН.

Politico: близько 800 працівників Єврокомісії розкритикували фон дер Ляєн за заяви щодо конфлікту на Близькому Сході

Цитата

«Ми стурбовані беззастережною підтримкою однієї з двох сторін з боку Комісії, яку ви представляєте. Ця підтримка виражається безконтрольно, наприклад, будівлі ЄС освітлюються ізраїльським прапором», - написали вони.

Деталі

Текст підписали 798 співробітників з 30 тисяч, які працюють у Брюсселі та в посольствах ЄС по всьому світу. Лист не отримав підтримки президента профспілки, що представляє працівників ЄС, Кріштіану Себастьяні. Він назвав цей вчинок неврівноваженим.

Видання пише, що після виступу Урсули фон дер Ляєн у Вашингтоні у четвер, де вона поставила права Ізраїлю на самооборону на перше місце та не пригадала рішення про створення двох держав, один з високопосадовців ЄС звинуватив її у вираженні власних поглядів. Він вважає, що ЄС має сприяти відновленню мирного процесу на Близькому Сході.

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