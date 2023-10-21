Блінкен не дав прямої відповіді чи вважає він, що Ізраїль дотримується законів війни

Цитата

«Буде достатньо часу, щоб оцінити, як проводилися ці операції», — сказав Блінкен на пресконференції в п'ятницю.

У міру зростання обурення арабських партнерів США з приводу ізраїльської блокади Гази та кількості загиблих мирних жителів у результаті ізраїльських ударів, головний дипломат США продовжував намагатися йти делікатною лінією, висловлюючи підтримку «праву» та «обов’язку» Ізраїлю захищати себе, наголошуючи при цьому, що країна повинна прагнути мінімізувати втрати для цивільних.

«Ми також чітко заявили, що те, як Ізраїль робить це, має значення — і, зокрема, важливо, щоб операції проводилися відповідно до міжнародного права, гуманітарного права, права війни, і щоб було зроблено все, щоб мінімізувати втрати цивільного населення», – сказав він.

«Я можу просто сказати з боку Сполучених Штатів, що це продовжує бути важливим для нас. І знову ж таки, це те, що відрізняє нас, відрізняє Ізраїль від терористичних груп, таких як ХАМАС, які не тільки абсолютно не піклуються про невинні людські життя, вони навмисно використовують невинні людські життя, щоб сховатися, використовувати буквально як живі щити, знаючи, що цивільне населення незмінно постраждає під час конфлікту», – додав Блінкен.

Доповнення

Водночас президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що впевнений у тому, що дії Ізраїлю не виходять за межі законів війни.